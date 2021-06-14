Киев рассчитывает получить компенсацию после запуска российского газопровода «Северный поток – 2», сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Welt.

«Решительность США компенсировать [потери] Украине, если «Северный поток — 2» будет достроен, в последнее время явно выросла», — заявил министр.

По его словам, украинские власти обдумают предложение переговоров о компенсации, если оно поступит. При этом Кулеба подчеркнул, что Киев не будет безоговорочно соглашаться на любые предложения. (РИА Новости)