Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, как ожидается, 10 апреля прибудет в Индию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hindu.

Джапарова попросит Индию на предстоящем визите предоставить гуманитарную помощь и оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, поврежденной во время агрессии РФ.

«Джапарова прибудет в Индию в понедельник и проведет межведомственный диалог, а также пообщается со СМИ и аналитическими центрами в столице страны с целью заручиться поддержкой Украины в Индии», — говорится в материале.

The Hindu пишет, что Украина попросила у Индии дополнительную гуманитарную помощь, включая фармацевтические препараты и медицинское оборудование.

Также замминистра обсудит с премьер-министром Индии с Нарендрой Моде «Формулу мира». Украина заинтересована в получении приглашения для участия во встречах G20, проходящих под председательством Индии, а также в приглашении президента Украины Владимира Зеленского выступить перед лидерами G20 во время саммита.