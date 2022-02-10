Самолет доставил в Украину новую партию боеприпасов из США.

Как передает ТАСС, об этом в среду сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

«Сегодня «день открытых дверей» в [Международном] аэропорту Борисполь. Сразу за 9-й птицей из США прилетела 10-я птица. Еще более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины», — написал он в Twitter.

Ранее в среду такую же партию американских боеприпасов доставил в Украину другой самолет.

С начала года Вашингтон передал Киеву более 650 тонн боеприпасов. Военные поставки происходят в рамках одобренной администрацией США помощи Украине на сумму $200 млн.