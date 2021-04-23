Украина отказалась вести переговоры с т.н. ДНР и ЛНР

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина не будет вести переговоры с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости. Арестович также обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин, когда говорил о возможности переговоров с Киевом, не упомянул, что ЛНР и ДНР являются самопровозглашенными. «Он сказал «с республиками «ЛНР/ДНР», которые Россия никогда не признавала до этого. Конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений», – подчеркнул политик.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения 20 апреля предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Он также утверждал, что Украине оказывает помощь и выражает поддержку множество стран. По словам Зеленского, такое сотрудничество позволит ввести еще больше санкций против России. Затем о готовности встретиться с Путиным заявил и экс-президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, такую встречу он готов провести «хоть сегодня».

Владимир Путин также заявил, что готов встретиться с Зеленским и обсудить двусторонние отношения. Вместе с тем президент заметил, что для решения вопросов по Донбассу украинскому лидеру необходимо сначала обсудить ситуацию с лидерами ДНР и ЛНР, а уже после этого – с Россией. Главари сепаратистов Леонид Пасечник и Денис Пушилин также заявили о готовности встретиться с Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе