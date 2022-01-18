Украина не планирует какое-либо наступление на Донбассе для его деоккупации. Поэтому у Российской Федерации нет правдоподобных причин стягивать войска к украинским границам.

Об этом говорится в статье министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для Le Figaro, перевод которой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

«Москва никогда не имела никакой правдоподобной причины стягивать более ста тысяч военных вокруг Украины, в то же время нагнетая воинственную риторику. Украина не планировала и не планирует ни одну наступательную военную операцию на Донбассе», — отметил он.

По его словам, украинская сторона, напротив, вместе с Францией и Германией, как посредниками, провела 2021 год в поиске политических и дипломатических решений на основе минских соглашений.