Украина не будет отзывать своего посла в ответ на демарш Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА «Новости».

«У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла в Украину… Мне кажется, это ошибка грузинской стороны», — сказал Зеленский.

Ранее Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций после назначения экс-президента республики Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины. Грузия заявила, что Саакашвили осужден и находится в розыске.