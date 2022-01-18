Украина и Россия опровергли информацию газеты The New York Times (NYT) об эвакуации российских дипломатов из Украина на фоне усиливающегося кризиса в отношениях между двумя странами. «Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины. Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников», — заявил спикер МИД Украины Олег Николенко во вторник, 18 января.

По словам Никоненко, Украина пока также не планирует эвакуировать украинских дипломатов из РФ. «На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи», — сказал он.

Россия также опровергла информацию об эвакуации ее дипломатов из Украины. «Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», — заявили на Смоленской площади в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую публикацию The New York Times. (DW)