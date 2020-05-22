Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новом резервном кредите на 18 месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение фонда.

Новый кредит откроет Украине доступ в 3,6 млрд SDR (искусственное резервное и платёжное средство МВФ), что эквивалентно $5 млрд, указано в сообщении. Отмечается, что целью кредита является помощь украинским властям в борьбе с последствиями пандемии коронавируса нового типа.

В настоящее время соглашения достигнуто на рабочем уровне, руководства МВФ рассмотрит его в ближайшие недели, говорится в сообщении фонда.