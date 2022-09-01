Хотеть и мочь — совершенно, кардинально разные вещи. С момента начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину прошло уже 190 дней. Как и когда ее завершить? Это очень сложный вопрос для военно-политического руководства РФ. При этом, в Кремле рассчитывают на проведение «референдумов» в «ЛНР», «ДНР», Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени.

Начиная подготовку к «референдумам», в Кремле исходили из концепции, что в зависимости от военной ситуации они могут пройти «в близкой или отдаленной перспективе», где под близкой подразумевался сентябрь, а под отдаленной — ноябрь. «Оптимистичный сценарий — проведение «референдумов» в сентябре — скорее всего, реализован не будет», — говорят источники РБК. В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября (День народного единства). Но все это не более чем предварительные прикидки, поскольку решение по-прежнему будет зависеть «от ситуации на фронтах», говорят источники РБК.

Но, планы планами, а реальность совсем иная. Российские оккупанты надеялись до июня захватить всю Донецкую область, однако до сих пор Украина контролирует 45% территории области. Об этом рассказал глава Донецкой ОВО Павел Кириленко в интервью УНИАН. «Враг надеялся, что Луганщина будет захвачена на 9 мая, а Донетчина где-то в июне. И, напомню, что о поставках высокоточного оружия в мае еще речь не шла. В том, что россияне не смогли реализовать свои планы, есть много составляющих. Прежде всего, это устойчивость и профессионализм Вооруженных сил Украины. Фактически, бои идут – без преувеличения! – за каждый метр нашей земли», – отметил он.

А тем временем высокопоставленный представитель НАТО сказал CNN, что пока рано говорить о масштабах украинского наступления, но действия ВСУ уже повлияли на способность России пересечь Днепр. Еще один чиновник назвал умной стратегией атаки в Крыму.

США советовали Киеву ограничить контрнаступление по целям и территории, чтобы не увязнуть на нескольких фронтах. Для подготовки к маневрам Пентагон провел с украинскими генералами «военные игры» — аналитические учения, которые были призваны помочь ВС Украины понять, какие силы необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях, пишет CNN со ссылкой на американских чиновников и украинские источники. Первоначально украинцы рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но затем сузили свою миссию на юге, в Херсонской области, заявили представители США и Украины.

Эта тактика приносит результаты. Уже есть информация об освобождении ВСУ нескольких сел в Херсонской области. Кроме того, российские военные были сбиты с толку решением президента Владимира Зеленского о разработке плана по освобождению юга, в результате чего огромная группировка врага численностью 25 тысяч на правом берегу Днепра попала в ловушку. На ее полное уничтожение ВСУ потребуется несколько недель. Еще одну ловушку агрессору можно организовать и в аннексированном Крыму. Такой прогноз в интервью украинскому изданию «Обозреватель» озвучил военный эксперт Олег Жданов. А известный военный журналист, главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов поделился на своей странице в Фейсбук интересной информацией. «Военнослужащий 2-го армейского корпуса ВС РФ Андрей Морозов сообщил, что из-за износа стволов и боеприпасов корпуса лишают орудий и снарядов калибра 122 и 152 мм. В своем блоге Морозов сообщил важную информацию, что 1-й и 2-й армейские корпуса были лишены артиллерии 122 мм из-за нехватки снарядов этого калибра, а теперь у них забирают орудия Д-20 калибра 152 мм из-за нехватки исправных орудий и снарядов в кадровой российской армии», — пишет он.

По словам Ю.Бутусова, главным средством поражения на войне являются гаубицы двух калибров — 122 и 152 мм. «Если забирают 122 и забирают 152 мм — значит, других гаубиц уже нет. Россия наверняка хранит старые советские гаубицы Д-1, но они тоже 152 мм, и снаряды от них подходят на Д-20, так что боекомплект забирать не стоило бы. Значит, перевооружают уже не на гаубицы, а на другой калибр. А из других калибров у противника остаются 76 мм пушки ЗИС-3 образца 1942 года, 85 мм противотанковые пушки Д-44 образца 1946 года, 100 мм противотанковые пушки БС-3 образца 1944 года, 130 мм пушка М-46 1951 года», — подчеркивает он.

Вывод, сделанный им, прост — удары украинских HIMARS, Точка-У и диверсантов по российским арсеналам наносят врагу невосполнимый урон. Также огромный расход снарядов в ходе артиллерийского наступления лишает ВС РФ основных калибров. Запасы снарядов СССР все-таки были не бездонные. «Когда будут запущены на полную мощность заводы для производства оружия по программе ленд-лиза, Украина получит возможность достичь паритета в вооружениях. А это создаст благоприятную возможность для полномасштабных наступательных операций», — считает Ю.Бутусов.

Украинская армия никуда не торопится. Она методично и бережно относясь к личному составу, выдавливает противника. В этом смысле тактика России проста и неизменна — завалить врага трупами, «мясом». Это не работает. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне против народа Украины более 900 бойцов элитных подразделений, на подготовку которых были потрачены миллионы долларов. Это спецназовцы ГРУ, военные пилоты, сотрудники ФСБ и ФСО. А это уже невосполнимые потери. Так что, глядя на всю эту картину, понимаешь, что пусть Украина еще не выиграла войну, но Россия ее уже точно проиграла.