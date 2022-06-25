Договорные стороны Энергетической хартии лишили Россию и Беларусь статуса наблюдателей в сообществе, а также приостановили временное применение Договора к Энергетической хартии в отношении Беларуси.

Об этом сообщило министерство энергетики Украины.

Эти решения были приняты на специальной сессии Конференции Энергетической хартии в Брюсселе в пятницу.

«Государство-агрессор, нарушающее международные соглашения, презирает права других государств и народов, как и его сателлит, заслуживают международной изоляции, в частности в энергетических сообществах и организациях», – прокомментировал решение министр энергетики Герман Галущенко.

Минэнерго отметило, что эти вопросы были внесены в повестку дня сессии по требованию украинской стороны.

«После полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины министерство энергетики неоднократно выступало с инициативой по лишению России статуса наблюдателя в Энергетической хартии, а также приостановке временного применения Договора к Энергетической хартии по Беларуси», заявили в Минэнерго.

В ведомстве напоминают, что договор к Энергетической хартии является многосторонним соглашением, подписанным почти 60 странами, а также Европейским Союзом. Хартия закрепляет основные принципы сотрудничества, в частности в сфере защиты иностранных инвестиций, устанавливает транзитные правила в энергетические системы и механизмы разрешения споров между договорными сторонами, инвесторами и государствами.

Россия и Беларусь подписали Договор к Энергетической хартии, однако так и не ратифицировали его. В то же время Беларусь применяла договор на время.