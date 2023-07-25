Патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 25 июля, заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, ударить по кораблю пытались, когда он выполнял задачи «по контролю судоходства» в юго-западной части Черного моря, в 370 км Севастополя. Для поражения цели использовались два беспилотных катера.

В Минобороны отметили, что атака успехом не увенчалась: оба катера были «уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров». Пострадавших нет, судно продолжает выполнять поставленные задачи, добавили в ведомстве. /moscowtimes.ru/