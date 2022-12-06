На последней азербайджано-армянской брюссельской встрече, которая в очередной раз прошла при посредничестве европейского лидера Шарля Мишеля, было решено, что следующая встреча состоится в ноябре этого года. Но наступил декабрь месяц, и уже достоверно известно, что встречи не будет.

По той простой причине, что армянский премьер-министр Н.Пашинян заявил, что он примет участие только при одном условии: если в ней примет участие и президент Франции Э.Макрон.

Понятно, что официальный Баку не мог согласиться с этим требованием. Поэтому брюссельский дипломатический процесс был прерван, причем на неопределенное время.

Теперь ни в Баку, ни в Ереване не знают, когда состоится очередной раунд переговоров. Но требование Пашиняна стало не единственным предлогом для прекращения брюссельского процесса – нет, Москва и Ереван, как говорится, спутали все карты. В Баку недовольны деятельностью российских миротворцев, которые вместе с армянами не только нарушают условия и требования ноябрьских и сочинских переговоров, но выходят за пределы миротворческого процесса вообще.

Интересно, что в Баку говорят об этом весьма откровенно, т.е. без «сглаживания» и оговорок.

Даже простые, далекие от политики люди говорят, что в миротворческой деятельности Москвы нет необходимости. Надо сказать, что это касается не только России. Тоже самое происходит с Ираном. Азербайджанские СМИ открыто поддерживают участников акций протестов в Иране. На днях парламент страны принял решение об открытии посольства в Израиле, президент Азербайджана подписал специальное распоряжение об этом. Как известно, раньше официальный Баку сдерживался от принятия подобных шагов, потому что опасался давления Тегерана, который считал и теперь продолжает считать Азербайджан чуть ли не форпостом США и Израиля в регионе. Азербайджанский президент открыто, недвусмысленно заявил, что он и азербайджанское правительство поддержат соотечественников в Иране в их борьбе за гражданские и национальные права.

Пожалуй, это заявление стало самым примечательным политическим событием года. Дело в том, что подобное в Азербайджане раньше даже представить невозможно было. Не только обычные политические аналитики и журналисты, но даже депутаты и высокопоставленные чиновники постоянно критиковали политику народных фронтовиков, т.е. элчибеевское правление 1993 года, за их неумелую политику в отношении Ирана.

Тоже самое происходит и в отношении нашего северного соседа, т.е. России. Думается, что, когда в Баку дали согласие на размещение российских миротворцев в Карабахе, все знали, что это решение содержит в себе определенные риски.

Потому что в течение последних тридцати лет вопрос о миротворцах был главным требованием России. В Баку стремились добиться интернационального состава миротворцев. Согласно некоторым сообщениям, США старались направить в регион шведских миротворцев. Но было понятно, что Россия будет мешать процессу, если в регионе не будет ее миротворцев. Именно по этой простой причине Азербайджан дал согласие на размещение российских миротворцев. Всем понятно, что, разместив своих миротворцев в Нагорном Карабахе, Москва получает рычаги правления процессами не только в карабахском военно-политическом театре, вообще, во всем регионе, т.к. Южный Кавказ остается в сфере влияния России благодаря таким конфликтам, как Нагорный Карабах, Абхазия и Южная Осетия.

Одним словом, уходящий год оставляет больше вопросов, чем ответов. Понятно, что Баку, после истечения пятилетнего срока размещения российских миротворцев в регионе, не согласится на его продление. Это носит в себе определенные риски. Но есть такая известная русская поговорка: волков бояться, в лес не ходить.