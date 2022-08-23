Как уже сообщалось, в Прокуратуре Лянкяранского района возбуждено уголовное дело по факту применения физической силы бывшим заместителем главы Исполнительной власти Лянкяранского района Расилей Арифгызы в отношении ученицы 9-го класса школы-лицея с гуманитарным уклоном №4 имени В.Алиева города Лянкяран.

Как сообщили АПА в Прокуратуре Лянкяранского района, следствием были выявлены основания для подозрения в том, что 14 июля 2022 года по поручению Расили Арифгызы ее служебный водитель под предлогом вручения аттестата привез учащуюся в дом Расили Арифгызы, где хозяйка, явно превысив служебные полномочия, отобрала у девочки мобильный телефон, невзирая на то, что она несовершеннолетняя, отправила ее персональные данные на мобильные телефоны родственников, и тем самым нарушила права и законные интересы подростка, а также нанесла ей телесные повреждения, не повлекшие ущерба для здоровья.

На основании собранных материалов Расиле Арифгызы было предъявлено обвинение по статье УК 309.1 (превышение служебных полномочий), уголовное дело направлено для рассмотрения в Лянкяранский районный суд.