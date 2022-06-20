Бои в Украине приобретают все более ожесточенный характер. Судя по перехватам Службы безопасности Украины (СБУ) среди российских оккупантов растут панические настроения.

На фронте появляется все больше западной техники, которая более дальнобойная и точная. За последние три дня украинская артиллерия уничтожила 7 важных объектов российских агрессоров. Под ее удар попали объекты, где российская армия концентрировала значительные запасы снарядов, начиная еще с 2014 — 2015 гг. Самой важной целью стала база в Хрустальном (в прошлом Красный Луч), где в результате удара украинской армии (ВСУ) войска агрессора потеряли около тысячи боеприпасов разных калибров. Детонация продолжалась около суток. Аналогично произошло со складом боеприпасов в оккупированном Донецке. Удары были нанесены по складам в Херсонской и Запорожской областях.

Что особенно напрягает захватчиков, так это тот факт, что склады находились далеко от линии фронта в глубоком тылу. Теперь это понятие уходит, так как практически везде можно ожидать ударов артиллерии ВСУ.

Еще одна российская печаль. Появились данные о крупном разгроме элитного спецназа ФСБ. Об этом сообщил российский милитаристский Telegram-канал «Росич», поддерживающий агрессию против Украины. «Вчера (17 июня — авт.) во время проведения специальных мероприятий погибли сотрудники спецназа России… Ушли из жизни… одни из самых ценных алмазов России, которых вытачивают годами, элита».

Один из погибших, судя по званию капитан, мог быть командиром ликвидированной группировки. Речь идет о старшем оперуполномоченном 2-го отдела Управления «А» ФСБ России Илье Цуприке. Управление «Альфа» («А») Центра специального назначения ФСБ предназначено для выполнения специальных силовых операций повышенной сложности, в том числе в горячих точках.

Неонацистская группировка «Русич» была разгромлена и потеряла боеспособность в войне против Украины. Боевики выведены на территорию России. Об этом группировка сообщила на своем канале в Telegram. Они признали, что понесли тяжелейшие потери в боевых действиях с ВСУ.

Диверсионно-штурмовая разведывательная группировка «Русич» участвовала в войне против Украины с 2014 года. Она прославилась своей жестокостью в отношении пленных военных и гражданского населения. Ее командир Алексей Мильчаков откровенно признавался, что «Я нацист… Могу руку вскинуть… Когда ты убиваешь человека, чувствуешь азарт охотничий». Это к вопросу кого нужно денацифицировать.

Неудачи в ходе войны все больше отражаются в дипломатической сфере.

Заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Петербургском экономическом форуме, как и прогнозировалось, вызвали довольно резкую реакцию в московских коридорах власти.

Первым выпрыгнул глава Чечни Рамзан Кадыров. В видеообращении в Telegram он упрекнул страны-члены Организации договора в коллективной безопасности за то, что они молчат о поддержке России в войне против Украины, так как боятся санкций. Ведь Россия нуждается в поддержке. И это при том, как говорит Кадыров, что Украину активно защищают все ее партнеры на Западе. Что и говорить, очень обидно за Россию. Осталась она одна и вокруг никого. Даже вроде бы союзники, а толку от них никакого.

Вот от кого не ожидали в Москве удара так это от дружественного Казахстана. И где, на международном форуме и присутствии самого начальника государства российского.

Вообще в Москве или пропустили, или не придали особого значения очень красноречивому пассажу из интервью Токаева пропагандистскому телеканалу «Россия 24».

В нем казахстанский лидер подчеркнул, что военный контингент для помощи с подавлением беспорядков направила в Казахстан не Россия, а ОДКБ. «В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, можно сказать, далекие от реальности». Сказано накануне поездки в Петербург и формулировка совсем не случайная.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин в интервью радиостанции «Говорит Москва» отметил, что позиция Казахстана о непризнании ДНР и ЛНР ни для кого не была секретом, однако тот факт, что Токаев озвучил это публично, говорит о вызове с его стороны.

Затулин также напомнил, что в Казахстане существуют области «с преимущественно русским населением», которые, по словам парламентария, имеют «слабое отношение» к тому, что «называлось Казахстаном». «Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно. Как в случае с Украиной». Намек более чем прозрачный.

В какой-то момент в Москве спохватились и сдали обратно. Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак раскритиковал слова Затулина. Он поспешил заверить, что между Россией и Казахстаном «не было и нет» никаких территориальных вопросов, а реакция на слова Токаева является прерогативой президента России и МИД.

Тем не менее, как пишет газета «Коммерсант», Россия остановила отгрузку нефти из Казахстана в порту Новороссийска на побережье Черного моря. В качестве причины названо «проведение работ по обезвреживанию неразорвавшихся торпед и мин времен Второй мировой войны». Этот фиговый листок никого не ввел в заблуждение. В социальных сетях не сомневаются, что решение прекратить отгрузку казахстанской нефти в российском порту напрямую связано с заявлениями Токаева во время Петербургского экономического форума в присутствии Путина.

Возникает вопрос о причинах откровенного демарша президента Казахстана. Почему он пошел на такой шаг, ведь опытный дипломат и политический деятель он вполне отдавал себе отчет в немедленных и более долгосрочных последствиях таких действий.

Во-первых, мы можем наблюдать первые последствия общего ослабления позиций России из-за ее авантюры в Украине. Уже ближайшие соседи в той или иной степени находящиеся под серьезным влиянием Москвы хотят использовать момент, чтобы ослабить уж очень тугие узы.

Первые сигналы поступили во время и по завершении войны за Нагорный Карабах. Весь мир увидел, что с виду сильная и грозная Москва спасовала перед успешными действиями азербайджанской армии и откровенно испугалась идти на обострение перед союзом Баку и Анкары. Даже размещение российского так называемого миротворческого контингента не изменило этой ситуации.

Во-вторых, казахстанское руководство учитывает, что достаточно было окрика Китая, чтобы российский контингент срочно убрался из Казахстана. Токаев теперь получил определенную свободу маневрирования, в том числе и в направлении Запада. Добавим к этому турецкий фактор, проявляющийся в активизации Анкары в тюркоязычных государствах Центральной Азии, в Казахстане в частности.

В-третьих, Токаев прекрасно знает, что война в Украине вызывает все большее раздражение у китайского руководства. В Пекине четко дают понять Путину, что пора сворачивать это крайне неудачное мероприятие. Вот почему нелицеприятные высказывания Токаева полностью соответствуют китайской политике.

В-четвертых, председатель Си Цзиньпин выразил неудовольствие в своей речи на форуме в виде китайской мудрости. «Умный человек даже в выгодном положении держит в виду возможный вред, а в положении невыгодном видит потенциальную возможность. Опасность и возможность сосуществуют всегда, преодолев опасность — получишь возможность. Сила — в уверенности. Чем больше трудностей — тем важнее уверенность».

Из этого многосложного выражения выделим два.

Первое. Путин ввязался в авантюру и не просчитал возможные негативные последствия. Считал, что в выгодном положении и забыл о возможном вреде.

Второе. В невыгодном положении, а Россия именно в нем оказалась, следует искать потенциальную возможность. Нужно немедленно найти способ выйти из создавшегося положения, то есть уходить из Украины. Иначе все будет плохо. Сейчас некоторый шанс есть, но его нельзя упустить.

И пока война будет продолжаться, на Пекин Москва может не рассчитывать. Китай ради России рисковать и нарываться на западные санкции не намерен.

В Москве очень обиделись на президента Токаева, но боятся неловким движением вызвать гнев великого соседа. Придется привыкать к тому, что Россия будет все сильнее вытесняться из состава великих держав. Процесс скоро примет лавинообразный характер.