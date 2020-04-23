Ученый рассказал как избежать второй волны коронавируса

Проведение тестов, которые определяют наличие антител к коронавирусу COVID-19, и выявление инфекции на ранней стадии могут помочь избежать второй волны заражений, заявил РИА Новости ученый-медик, профессор университета Генуи Роберто Гаспарини.

«Использование серологических тестов будет различаться в зависимости от фазы пандемии. В настоящее время пандемия движется к переходной фазе. Именно на этом этапе серологические тесты могут быть очень полезны. Когда мы, наконец, достигнем фазы меньшего риска, они могут использоваться для быстрого выявления новых случаев, которые могут инициировать новую волну эпидемии», — сказал Гаспарини.