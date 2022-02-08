Ученые предупредили, что глобальное потепление и рост численности населения приведут к скорому «ошеломляющему» удару от природы в США. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature Climate Change.

«Риск подтоплений на Западе уже неприемлемо высок. Изменение климата и рост населения угрожают значительно увеличить потери от этих катаклизмов», — заявил профессор по гидрологии Пол Бейтс.

Как считают ученые, рост температуры на планете приведет к тому, что ущерб от наводнений в США увеличится на 25 процентов. Сейчас Штаты теряют 32 миллиарда долларов от этого природного явления, а к 2050 году данная цифра может составить 40 миллиардов.

В то же время тяжесть финансового обременения ляжет на наиболее бедные слои населения, предупредили ученые.

Тропические циклоны, повышение уровня моря и ухудшение погодных условий приведут к разрушению домов и предприятий. Специалисты ожидают, что к середине XXI века от катаклизмов будут страдать около семи миллионов американцев, это число почти в два раза больше, чем сейчас. Наибольший ущерб понесут американцы на восточном побережье, в Техасе и Флориде частота наводнений увеличится на 50 процентов, подытожили исследователи.