Ученые из Университета Брауна в Род-Айленде (США) провели исследование и обнаружили, что у младенцев, которые родились во время пандемии коронавируса, наблюдается снижение уровня интеллекта, по сравнению с детьми, появившихся на свет ранее. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты выяснили, что такие дети также могут иметь более низкий IQ из-за снижения уровня социального взаимодействия на фоне введенных в период пандемии ограничений. Как указали исследователи, дети меньше взаимодействуют с внешним миром, что приводит к «шокирующе» низкому когнитивному развитию.

Ученые протестировали на IQ 672 ребенка из штата Род-Айленд в возрасте от трех месяцев до трех лет. Почти половина участников эксперимента появились на свет до января 2019 года, а 176 детей — с января 2019 и до марта 2020 года. Еще 188 младенцев родились в июле 2020 года.

Согласно результатам исследования, средний показатель тестов на IQ, согласно шкале Маллена для раннего развития, у тех, кто был рожден в период пандемии, оказался не выше 78. У детей, родившихся до пандемии, с 2011 по 2019 год, он был на отметке 100. У мальчиков из бедных семей снижение этого показателя было еще более серьезным.