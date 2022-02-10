Более 30 двусторонних ротных тактических учений с применением ракетных комплексов и бронетехники стартовали в объединениях Южного военного округа (ЮВО), сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

«В тактических учениях задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса ЮВО», — сказал Астафьев, уточнив, что маневры будут проходить в течение ближайших трех недель.

Учебно-боевые задачи военнослужащие выполнят на 15 общевойсковых полигонах ЮВО, дислоцированных в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, а также на российских военных базах в оккупированных Россией регионах Грузии — Абхазии и Южной Осетии.

В каждом тактическом учении будет задействовано около 400 военнослужащих и порядка 80 единиц военной и специальной техники. В том числе будут задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Хризантема-С», различные артиллерийские установки и стрелковое оружие.

Сообщение весьма тревожное, и об опасности такого развития событий в течение последнего месяца говорили разные политологи. Мол, на фоне учений в Беларуси, могут начаться маневры и в ЮВО, а в итоге нападению подвергнется не Украина, как все ожидают, а Грузия. И вот, первые предсказанные шаги мы уже видим. Насколько вероятен такой сценарий? Могут ли быть у России резоны для дальнейшего захвата территорий Грузии?

Своими мыслями на этот счет поделились с # известные зарубежные эксперты.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Учения сами по себе — дело обычное. Хоть они и незаконны, так как проводятся на оккупированных территориях Грузии. Но учения, проводимые параллельно с нависшей угрозой большой войны, не могут не тревожить. Кроме того, с декабря возросло количество похищений граждан Грузии на линиях оккупации, а с января – «погранцы» ФСБ начали рыть непонятные траншеи на контролируемых Грузией участках. К примеру, в селе Джариашени. Все эти шаги либо служат цели давления на Грузию, либо — являются некой подготовкой.

Есть ли смысл аннексировать Абхазию и Цхинвали? Я не вижу такого смысла, так как эти регионы Грузии и так в полном подчинении Москвы. Кроме того, абхазы хотят независимости и пополнения бюджета, но не насильственного включения в состав РФ. Поэтому выгода для Кремля сомнительная.

Есть один аргумент: если Путин испугался сплоченной и очень острой реакции Запада в случае войны против Украины, Кремль может предпринять шаги для спасения лица. В этом случае сценарий включения «ЛНР/ДНР», «Южной Осетии»/Абхазии — вполне удобоваримый вариант в логике единоскрепного собирателя земель «русских». Лучше получить мягкие санкции за аннексию, чем полный отказ от закупки энергоресурсов в случае войны против Украины.

Так или иначе, логики во всех этих действиях нет, кроме как запудрить мозги гражданам России, которых Путин для удержания власти и создания образа внешнего врага готов отправлять под пули и морить голодом.

Торнике Шарашенидзе, руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор:

— Про Россию никогда не знаешь, но думаю они пересекать линию оккупации не будут. Занять дополнительные территории — это бремя. Тем более, что им никто не будет рад.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Честно говоря, сомневаюсь, что в ближайшие недели Грузия может стать объектом очередной агрессии РФ, и вот почему. Для агрессии необходим соответствующий фон, рост напряжения, информационная подготовка, работа дипломатов. Ведь война — это «последний довод королей», именно последний, а никак не первый. Это раз. У агрессии должны быть четко поставленные цели, например, в августе 2008 года целью было свержение Саакашвили. Сегодня такие цели не прослеживаются. Это два. И наконец, начать войну с Грузией без подготовки, без определенной цели, и нарваться на такие же санкции, как и в случае войны с Украиной, перекрыв себе все пути для переговоров с США и ЕС, слишком безумный поступок даже для нынешнего руководства России. Это три. РФ будет демонстрировать силу по всему периметру своих границ, но переходить красные линии там, где в этом нет необходимости, очень маловероятно.