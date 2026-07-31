На днях прочел одну статью, где автор, сравнивая темпы роста ВВП Азербайджана и Армении пришел к выводу, что мы отстаем от слабой и маленькой Армении, которая буквально пару лет тому назад проиграла нам на поле боя, т.е. в войне.

Беспокойство автора понять можно, вспомните, экономические успехи Поднебесной сильно тревожат Штаты, потому что в политике музыку заказывает сильная сторона.

Плюс, не стоит забывать, что некоторые западные страны, еще не переступив границы Армении, начинают ее выдавать за самое сильное государство региона…

Но темпы роста еще ничего не значат, особенно тогда, когда развитие-рост начинается с низких показателей. Кроме того, после некоторого момента и в процессе развития наступает насыщение, когда процесс развития затормаживается.

Именно, поэтому мы постоянно отмечаем, что некий сценарий приводящий к позитивным результатам, потом начинает обратное действие, то есть стартует стагнация.

Безусловно, наш Азербайджан пока во многом является государством-лидером региона. В 2025-м году ВВП Азербайджана составлял 73.95 миллиардов, Армении 29.5 миллиардов долларов. Видно, что по этому показателю мы в два с половиной раза опережали соседнюю Армению.

В том же году минимальная заработная плата в Азербайджане была 230-235 долларов, а в Армении 190-200 долларов. Средняя пенсия в том же году у нас была 188.24, а в Армении 119-121 долларов!..

Что же должно тревожить нас? В прошлом году по показателю ВВП на душу населения мы были в третьем месте в регионе. Но согласно оценкам некоторых экономистов, экономика Армении начала расти после санкций против России. Хотя есть еще одна деталь. Пару лет тому назад писали, что в Армении имеются больше шестидесяти официальных миллионеров, т.е. экономика этой страны более прозрачна.

У нас же пока официальных миллионеров «нет»! Что все это значит? Две южнокавказские республики начинают (уже начали!) наступать нам на пятки, хотя наших ресурсов по всем параметрам больше, чем у них, но, например, число туристов, посетивших Грузию в два раза больше, чем у нас! На рост экономики в Армении влияет и завершение войны, не секрет, что во время войн значительная часть ВВП идет именно на военные расходы, приходится сокращать социальные программы.

Что ж еще должно тревожить нас? В Армении коррупция низкая, там почти нет олигархов – чиновников, которые разбогатели после назначения на высокие должности. Мы не раз писали, что коррупция есть проблема национальной безопасности. Ради справедливости надо заметить, что в стране ведется последовательная борьба с этим чересчур негативным явлением, но конца не видно. В принципе, коррупция есть во всем мире, но в виде исключения, а не правила. Поверьте, если так продолжится, мы превратимся в отсталую страну региона, имея большие ресурсы: разве в мире подобных стран мало? Когда мы только-только начали реализовывать свои крупные нефтяные проекты, зарубежные эксперты нас предупреждали, приводили примеры трех нефтяных стран: Нигерии, Ирана и Норвегии…

Когда слушаешь наших чиновников, создается впечатление, что обеспечить «энергетическую безопасность» Европы наша сакральная миссия! Во-первых, тут никакой миссии нет, это самый обычный бизнес, продав свой газ мы получаем зеленые доллары, и если не мы, то другие страны будут продавать им свои энергоносители. Во-вторых, речь идет о каких-то 5-6 процентах энергопотребности Европы! В-третьих, почему мы не так чувствительны, когда речь идет о собственной безопасности.

В последнее время крупные чиновники после опалы продолжают свою спокойную жизнь. Это объясняют тем, что они, будучи министрами, высокими чиновниками пополняют не только собственные мешки, поэтому их «бизнес-партнеры» стараются как-то оградить их. Плюс, считается, что опальные крупные чиновники, как правило, знают много, поэтому их бывшие собратья опасаются, что те могут наговорить лишнего…