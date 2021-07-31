В Исламабаде нашли тело дочери высокопоставленного пакистанского дипломата.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Reuters.

В убийстве 27-летней Нур Мукадам обвиняют ее приятеля Захира Джаффера, гражданина США и члена одной из самых богатых семей Пакистана.

По данным следствия, мужчина заманил жертву к себе домой, продержал ее там два дня, а затем жестоко расправился с девушкой.

Смерть дочери бывшего посла Пакистана в Южной Корее вызвала общественный резонанс и спровоцировала протесты на ее родине, а также в США и Канаде, говорится в сообщении.