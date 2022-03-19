Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, которая в очередной раз заявила, что НАТО не будет вмешиваться в войну в Украине и не будет закрывать небо.

«Министр [обороны Германии] Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так как не делайте провокационных заявлений», — написал Подоляк в Twitter.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт исключила возможность создания над Украиной бесполетной зоны, поскольку, по ее словам, это чревато «непредсказуемыми последствиями» (nv.ua)