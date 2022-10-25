У мессенджера WhatsApp наблюдается глобальный сбой.

Сбой начался в 10:40 по бакинскому времени. Судя по всему, проблема носит нелокальный характер — жалобы поступают от пользователей из разных стран мира. Как следует из комментариев, сервера мессенджера «упали», из-за чего возникли проблемы с отправкой сообщений как в личных, так и в групповых чатах.

Как сообщили в ответ на запрос АПА-Экономикс в Министерстве цифрового развития и транспорта, в настоящее время этот вопрос расследуется:

«В настоящее время есть проблемы с работой приложения «WhatsApp». Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики сообщает, что проблема, возникшая в работе приложения, наблюдается не только на территории Азербайджанской Республики, но и на глобальном уровне. Согласно сообщению компании «Meta Platforms, Inc, которой принадлежит «WhatsApp», идет работа для возобновления работы приложения».

Об официальной причине сбоя пока не сообщается.