Ученые нашли новую мутацию у так называемого «стелс-омикрона» — нового подтипа ВА.2 «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на отчет специалистов.

По данным исследователей, изменения затронули белок ORF3a, который вызывает воспалительные реакции в клетках, а также отвечает за перемещение вируса внутри человеческой клетки.

Как сообщается, на новый вариант подвида BA.2 приходится порядка 24% всех случаев заражения в Дании.

Научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков объяснил изданию, что данный белок играет роль в перемещении вируса внутрь и изнутри клетки.

«Он влияет на аутофагию в клетке (способность разбирать белки обратно до аминокислот). Есть такие пузырьки, химические цистерны, в которых разрушаются ненужные белки. А вирусы обманывают ферменты в этих пузырьках и используют их как контейнеры для перемещения внутри клетки», – заявил эксперт.