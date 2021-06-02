В Азербайджане у пассажиров внутренних авиарейсов не будут требовать ПЦР-тест на наличие коронавируса.

В утвержденные Кабинетом министров «Временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджане в период коронавирусной пандемии» внесены изменения.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Али Асадов.

В соответствии с поправками, у пассажиров, прибывших внутренними авиарейсами в Международный аэропорт Гейдар Алиев, медперсонал будет брать мазок для проведения ПЦР-теста на наличие COVID-19.