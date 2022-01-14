Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по делимитации границы двух стран с ее последующей демаркацией. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 января на пресс-конференции в Москве.

«Буквально вчера я общался с армянским коллегой, у которого новые предложения появились, мы их передаем Баку. Будем смотреть, как сделать так, чтобы комиссия заработала как можно раньше», — цитирует Лаврова агентство ТАСС.

Как отметил глава МИД РФ, Баку и Ереван вносят свои предложения относительно создания комиссии, но разногласия по этому вопросу остаются.

«Для того чтобы комиссию создать, нужно, прежде всего, договориться, на каких условиях. Эти условия сейчас обсуждаются. Там есть расхождения, — продолжил министр — Наша позиция проста: надо садиться и уже в рамках официально созданной комиссии решать все те вопросы, которые сейчас остаются пока еще несогласованными».

26 ноября 2021 года в Сочи состоялись трехсторонние переговоры президентов России, Азербайджана и премьера Армении. Там же было принято решение о создании комиссии по делимитации государственной границы между странами с последующей ее демаркацией. РФ будет оказывать консультативное содействие по запросу сторон.