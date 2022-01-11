Тюркский мир поддерживает Казахстан.

Oб этом сказал во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе внеочередного заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц и стран — наблюдателей в Организации тюркских государств.

«Мы рассчитываем на силу братского Казахстана. Мы — участники сотрудничества и процветания, а не геополитического соперничества», — сказал Чавушоглу.

По мнению министра, процветание и мир укрепляют государства и народы.

«Мы верим, что этот кризис не нанесет ущерба суверенитету, целостности, стабильности и сбалансированной внешней политике Казахстана», — отметил Чавушоглу.