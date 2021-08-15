Анкара и Исламабад едины в своем стремлении продвигать партнерство в сфере оборонной промышленности на более высокие уровни. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на церемонии спуска на воду первого корвета MİLGEM и резки листового металла для первого морского патрульного корабля для ВМС Пакистана.

По его словам, Турция — страна, которая по мере своего развития и усиления рада делиться каждой новой приобретенной возможностью с дружескими и братскими странами.

Глава государства привлек внимание к достижениям Турции в сфере оборонной промышленности.

Он отметил, что в ближайшие 4-5 лет завершится реализация ряда проектов, благодаря которым Турция выйдет в мировые лидеры в сфере оборонпрома.

Турция добилась сокращения импортозависимости в сфере оборонной промышленности с 80% до менее 20%, подчеркнул президент.