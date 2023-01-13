Турция радикально изменила свою позицию касательно правильного окончания войны России против Украины. Анкара больше не стремится установить мир любой ценой. Об этом заявил украинский посол в Турции Василий Боднар в интервью Укринформу.

Он отметил, что Турция прилагает много усилий для заключения мира между Украиной и Россией. Однако позиция Анкары значительно изменилась с марта прошлого года.

«Начиналось все с подходов о гуманитарных перемириях, «мир превыше всего», то сейчас в позиции Турции четко просматривается позиция о необходимости соблюдения принципа территориальной целостности Украины», – заявил дипломат.

По мнению Боднара, недавние заявления турецких властей говорят об их понимании, что Украина должна освободить все свои территории.

«В этом контексте и было озвучено предложение, что Россия должна первой начать прекращение огня, что может стать основанием для дальнейшего вывода войск с территории Украины. Это попытка поиска путей к диалогу, но никак не навязывание позиции. Это одно из предложений страны-посредника», — заявил посол.

На днях в Анкаре заявили, что поддерживают мирный план Зеленского, предусматривающий полный вывод российских войск из Украины.