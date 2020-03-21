Турция приостанавливает авиасообщение с еще 46 странами

Турция приняла решение приостановить авиасообщение с 46 государствами в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил в субботу телеканал NTV.

«Начиная с 17:00 в дополнение к 22 странам приостанавливаются перелеты в еще 46 стран», — приводит телеканал заявление Управления гражданской авиации Турции. Список стран при этом на данный момент не приводится.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. По данным министерства здравоохранения, число зарегистрированных случаев заражения в стране составляет 670 человек. По меньшей мере девять человек в Турции умерли от заболевания, вызванного коронавирусом.

| 2020-03-21T17:21:57+00:00 21 марта 2020, 17:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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