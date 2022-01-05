Власти Турции в среду приняли решение сократить число дней карантина в случае заражения коронавирусом до семи дней. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа по итогам заседания научного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Период карантина для заразившихся коронавирусом будет длиться семь дней. Если на пятый день ПЦР-тест покажет отрицательный результат, то карантин сразу завершается», — говорится в заявлении главы Минздрава. Ранее карантин для заразившихся коронавирусом длился 14 дней.

Коджа также заявил, что несмотря на распространение штамма «омикрон» в республике и продолжающийся рост суточного прироста больных коронавирусом, «очное обучение будет продолжено в школах». «Наши школы не будут закрыты до тех пор, пока не будут закрыты все наши учреждения», — пояснил министр.