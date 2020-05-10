Турция пригрозила Хафтару военным ответом

Анкара не допустит посягательств на ее интересы в Ливии со стороны незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, опубликованном в воскресенье.

«Еще раз подчеркиваем, что в случае действий, направленных против наших интересов в Ливии, мы будем рассматривать элементы сил Хафтара в качестве законной цели», — говорится в коммюнике.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что нападения сторонников Хафтара, направленные на дипломатические миссии, включая посольство Турции в Триполи, аэропорт «Митига», пассажирские самолеты, готовящиеся к взлету, и другую гражданскую инфраструктуру, представляют собой военное преступление.

В МИД указали на рост числа неизбирательных атак со стороны боевиков Хафтара, особенно в столице страны, Триполи. Подчеркнута также недопустимость бездействия ООН «перед лицом злодеяний, совершаемых в Ливии».

«Страны, которые оказывают военную, финансовую и политическую поддержку Хафтару, также несут ответственность за насилие и нестабильность в стране», — добавили в ведомстве.

В релизе подчеркивается, что Турция будет продолжать поддерживать законное правительство Ливии и его институты.

Накануне, 9 мая наемники Хафтара повергли массированному ракетному обстрелу столичный аэропорт «Митига» и ряд районов Триполи. В городской черте разорвалось не менее 80 снарядов, погибли шесть мирных жителей.

В целом с начала мая в результате обстрелов в Триполи погибли 15 мирных жителей и более 30 получили ранения.