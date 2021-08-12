Турецкая оборонная компания — производитель бронетехники Nurol Makina представит новый пикап Yörük 4×4 на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021.

На выставке IDEF 2021, которая пройдет 17-20 августа, будут представлены новинки оборонно-промышленного комплекса Турции.

В частности, компания Nurol Makina представит 2 новых бронеавтомобиля: Ejder Yalçın и Yörük 4×4.

Ejder Yalçın будет представлен в конфигурациях боевой машины и машины скорой помощи.

На IDEF также будет выставлен Yörük 4×4, отличающийся от прототипа, представленного на предыдущих выставках. Кроме того, на показ будет выставлена и пикап-версия Yörük 4×4.

Бронированный пикап Yörük 4×4 разработки компании Nurol Makine отличается оригинальным модульным дизайном. Клиентам предлагаются различные модификации и уровни бронезащиты пикапа в зависимости от сферы использования.

Гендиректор Nurol Makina Энгин Айкол сообщил в беседе с агентством «Анадолу», что пикап Yörük как многоцелевой бронированный автомобиль может безопасно перевозить оружие и боеприпасы в суровых погодных и географических условиях.

По его словам, благодаря этим характеристикам бронированный пикап Yörük 4×4 может использоваться в условиях асимметричных угроз и зонах конфликтов, а также в логистической деятельности в рамках миссии ООН по поддержанию мира и миссий НАТО.

Пикап Yörük предлагает своим пользователям уникальные преимущества как высокоскоростной, многоцелевой автомобиль смешанного типа, способный быстро передвигаться в условиях бездорожья, отметил собеседник АА.

Айкол подчеркнул, что на автомобиль могут встраиваться различные системы вооружения с ручным и дистанционным управлением. Благодаря регулируемой системе бронирования можно достичь высокого уровня защиты в соответствии со стандартами НАТО, добавил гендиректор Nurol Makina.