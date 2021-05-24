«Как известно, российские туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир. Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе «все включено»… На первом этапе предлагаем начать полеты в эти аэропорты, потом уже распространить на всю Турцию», — сказал собеседник агентства