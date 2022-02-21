Турция считает неприемлемым решение России признать независимость т.н. Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщило во вторник турецкое внешнеполитическое ведомство.

«Решение Российской Федерации признать так называемые Донецкую и Луганскую республики является нарушением минских соглашений, а также явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы считаем это решение России неприемлемым и отвергаем его», — говорится в сообщении ведомства.

«Пользуясь случаем, мы подчеркиваем нашу приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Украины и призываем все стороны руководствоваться здравым смыслом и уважать международное право», — подчеркивается в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 22 февраля провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Также у главы Украинского государства запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом он сообщил в Twitter.