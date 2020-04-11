Турция отправила Британии гуманитарный груз

Военно-транспортный самолет A400M ВВС Турции с гуманитарным грузом для борьбы с коронавирусом нового типа приземлился в Лондоне.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Турции в Twitter.

В оборонном ведомстве поделились фотографиями гуманитарного груза, подготовленного Минздравом Турции. Груз состоит из медицинских масок и специальных защитных комбинезонов.

Еще одна партия медицинской помощи в Великобританию будет отправлена в субботу, 11 апреля .

Ранее Турция направила помощь для борьбы с коронавирусом в Италию, Испанию, Северную Македонию, Черногорию, Сербию, Боснии и Герцеговине и Косово.

На каждом из ящиков с грузом помощи на турецком и английском языках написаны слова известного средневекового мыслителя Джелалледина Руми: «Безысходность оставит место надежде. Восход сменит мрак».