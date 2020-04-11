Турция отправила Британии гуманитарный груз

Военно-транспортный самолет A400M ВВС Турции с гуманитарным грузом для борьбы с коронавирусом нового типа приземлился в Лондоне.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Турции в Twitter.

В оборонном ведомстве поделились фотографиями гуманитарного груза, подготовленного Минздравом Турции. Груз состоит из медицинских масок и специальных защитных комбинезонов.

Еще одна партия медицинской помощи в Великобританию будет отправлена в субботу, 11 апреля .

Ранее Турция направила помощь для борьбы с коронавирусом в Италию, Испанию, Северную Македонию, Черногорию, Сербию, Боснии и Герцеговине и Косово.

На каждом из ящиков с грузом помощи на турецком и английском языках написаны слова известного средневекового мыслителя Джелалледина Руми: «Безысходность оставит место надежде. Восход сменит мрак».

| 2020-04-11T01:13:04+00:00 11 апреля 2020, 04:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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