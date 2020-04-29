Турция отметила 104-ю годовщину победы при Кут-эль-Амаре

Министерство национальной обороны Турции распространило в среду послание в связи со 104-й годовщиной победы в битве при Кут-эль-Амаре (Эль-Кут), сообщает Анадолу.

«В 104-ю годовщину победы в Кут-эль-Амаре, мы с благодарностью чтим память героев одной из самых знаменательных побед в истории нашей страны», — говорится в послании, размещенном на странице Минобороны в Twitter.

Британские военные историки считают, что имидж Британской империи среди мусульманских подданных Ближнего Востока и Южной Азии, упавший после поражения при Чанаккале и возросший после быстрого захвата Багдада, развеялся после поражения при Эль-Куте (восток современного Ирака) в 1916 году. По их мнению, самой большой ошибкой британцев стала недооценка Османской армии.

Месопотамская кампания, начатая британской армией 6 ноября 1914 года на территории Османского государства в надежде защитить нефтяные месторождения Басры и трубопровод в Абадане, столкнулась с неожиданной преградой, в лице осады Эль-Кута, начавшейся 7 декабря 1915 года.

Британские войска во главе с генералом Чарльзом Вере Феррерс Таунсендом начали движение в направлении Басры, затем расширив свои цели, направились в Багдад. Однако им преградили путь турецкие войска под командованием Нураддин-паши под Ктесифоном и вынудили их отступить. Британцы отправились на юг и стали на оборону Эль-Куты. Эта осада Нуреддина-паши привела к капитуляции британцев 29 апреля 1916 года.

Попытки отправить подкрепления, в помощь осажденным под командованием Таунсенда, были отбиты сначала Нуреддин-пашой, а за ним и взявшего на себя командование турецкой армией Халил- пашой.

Халил-паша держал в осаде британскую армию в течение пяти месяцев, после чего, по британским источникам, сдались в плен 277 британских офицеров, 204 индийских солдат, 2592 британских и 6988 немецких солдат, и еще 3 248 сопровождающих их индийских гражданских лиц».