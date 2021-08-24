В Турции продолжаются торжества, приуроченные к 950-й годовщине победы в сражении при Малазгирте, открывшей туркам путь в Анатолию.

Основные мероприятия организованы в районах Ахлат провинции Битлис и Малазгирт провинции Муш, где в XI веке развернулось историческое сражение между армией турок-сельджуков и византийским войском.

В районе Ахлат разбиты шатры, где все желающие могут ознакомиться с традиционными изделиями народов региона, отведать блюда национальной кухни Турции. Здесь же выступают многочисленные танцевальные коллективы. Для самых маленьких организованы детские театральные представления.

Вход на территорию проведения торжеств проводится с учетом мер противодействия коронавирусной инфекции нового типа.

Cвое мастерство в небе над Битлисом и Мушем продемонстрировала и пилотажная группа «Турецкие звезды».

— Победа при Малазгирте — ключ в Анатолию

Султан Алпарслан, сын Чагры бека Туркмена, правителя Хорасана, стал вторым султаном Сельджукского государства, унаследовав власть от своего дяди Тогрул бека.

В возрасте 42 лет Алпарслан одержал победу, изменившую ход истории региона. 26 августа 1071 года армия султана Алпарслана разгромила при Малазгирте превосходящие силы византийского императора Романа IV Диогена. Победа при Малазгирте открыла туркам путь в Анатолию. (Анадолу)