Турция осудила предвзятую позицию 5 стран по Ливии и Средиземноморью

Турция осудила совместное заявление внешнеполитических ведомств Египта, Греции, греческой общины Кипра, Франции и ОАЭ по ливийскому конфликту и ситуации в восточной части Средиземного моря, сообщает Агентство Анадолу.

«Данное заявление — показатель двуличия группы стран, чья политика, направленная на формирование атмосферы хаоса и нестабильности в регионе, пренебрежение чаяниями народов на демократическое развитие и игнорирование действий путчистов и диктаторов, разрушилась о решительное неприятие Анкары», — заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.

Турецкий дипломат отметил, что вместо того, чтобы идти на диалог с Анкарой и турецкой общиной Кипра, Афины и греческий Кипр связывают пустые надежды с зарубежными кругами, не имеющими отношения к региону. Основываясь на колониальном мышлении, греческая сторона пытается поставить под сомнение права Турции, основанные на нормах международного права. Для этого приводятся совершенно абсурдные и безосновательные доводы по ситуации в Средиземноморье, что является неприемлемым, подчеркнул турецкий дипломат.

По словам Аксоя, это же утверждение применимо к Египту, где действующие власти, как оказалось, забыли о понятиях «права граждан» и «национальные интересы».

Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, которые не имеют никакого отношения к Восточному Средиземноморью, то единственное, что связывает Абу-Даби с другими странами, подписавшими заявление – вражда к Турции.

Преступные действия ОАЭ против Турции и Ливии общеизвестны, отметил представитель турецкого МИД.

Наконец, Франция поддержала антитурецкий план во многом на фоне провала плана создания «государственного образования» для террористов на сирийских землях. Виды Парижа на Сирию потерпели крах благодаря операции Турции «Источник мира», констатировал Аксой.

«Турция призывает данные страны к здравомыслию и уважению нормам международного права. Путь к миру и стабильности в регионе лежит через открытый и искренний диалог, а не формирование псевдо-альянсов зла», — подчеркнул турецкий дипломат.

Внешнеполитические службы Египта, Греции, греческой общины Кипра, Франции и ОАЭ накануне выступили с совместным заявлением, где в числе прочих призвали конфликтующие стороны в Ливии к перемирию. При этом никакого осуждения действиям незаконных формирований Халифы Хафтара, обстреливающих населенные пункты Ливии в заявлении не содержится.