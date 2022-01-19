Турецкое правительство не выдвинуло предварительных условий в ходе переговорного процесса специальных представителей Еревана и Анкары для нормализации отношений двух стран. Об этом в среду на правительственном часе в парламенте заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Я надеюсь, что заявление по итогам встречи 14 января [спецпредставителей Армении и Турции в Москве] доказало всем, что турецкая сторона не ставила никаких предварительных условий для начала или завершения процесса, как не ставила предварительное условие и армянская сторона», — отметил он.