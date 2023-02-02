Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил обеспокоенность дальнейшей эскалацией конфликта в Украине.

«Сложилась очень сложная ситуация. Масштабы войны ширятся, а противостояние затягивается. Это не сулит ничего хорошего для территориальной целостности Украины, энергетической и продовольственной безопасности, и другими аспектами», — сказал Калын в эфире телеканала CNN International.

Пресс-секретарь турецкого лидера назвал «объяснимым» предоставление Украине большего объема оружия.

«Мирное соглашение, которое рано или поздно будет заключено, должно учитывать фактор территориальной целостности и политического суверенитета Украины. Это — четкая основа для любых переговоров. Однако недавние действия, скорее продлевают войну. Будет ли этого достаточно, чтобы изменить позицию России? Изменить ход российской войны? Вопросы остаются», — отметил Калын.