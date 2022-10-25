Компания «HAVELSAN» намерена в ближайшее время испытать беспилотную военную машину «Barkan» в Азербайджане.

Об этом в интервью корреспонденту АПА в Стамбуле сказал член правления компании, руководитель проекта по беспилотным аппаратам Вейсел Атаоглу.

Он отметил, что азербайджанская и турецкая стороны ведут переговоры по этому вопросу.

Представитель компании также отметил, что «HAVELSAN» может начать производство в Азербайджане в следующем году: «Мы представили Азербайджану наше предложение, и по этому вопросу ведется работа. Мы не делаем разницы между Вооруженными силами Турции и Азербайджана. Мы готовы оказать любую поддержку».

Напомним, Азербайджан хочет закупить у Турции беспилотную бронетехнику, и переговоры по этому поводу ведутся уже некоторое время.