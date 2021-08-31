В Турции туристический сезон может закончиться раньше, чем обычно, так как ряд европейских государств внесли страну в «красный» список из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает «Турпром».

Как сообщает издание, въезд в Турцию для своих граждан закрыли власти Великобритании и Франции. Кроме того, в Германии объявили, что всем отдыхающим, вернувшимся с турецких курортов, придется пройти обязательный картин.

По мнению экспертов, теперь туристическому сектору Турции будет крайне сложно пережить зимний период, в который обычно доходы очень низкие или вовсе отсутствуют. Власти страны надеются, что российские туристы смогут поднять экономику о время бархатного сезона.