Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что страна готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Турция готова провести переговоры со всеми своими посредническими возможностями. Главное, чтобы было достигнуто соглашение о прекращении огня», — сказал он.

Ранее власти Турции не пропустили три российских корабля через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По его словам, российская сторона согласилась с этим требованием.