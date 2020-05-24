Туристический сезон могут продлить в Турции

Глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя заявил о том, что туристический сезон может быть продлен в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что турецкие курорты ожидают приезда российских туристов в конце июля или в августе из-за ситуации с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Баглыкайя добавил, что с августа ожидается наплыв других иностранных туристов, среди которых граждане Китая, Японии, а также Южной Кореи и арабских стран.

Глава TURSAB подчеркнул, что с учетом разной эпидемиологической ситуации в странах туристических сезон в Турции может быть смещен на осенние месяцы, а также продлен до декабря.

Он также уточнил, что приоритетными для туротрасли станут вопросы обеспечения безопасности туристов.