Радостная новость для поклонников турецкой эстрады. На гастроли в Баку едут популярные турецкие исполнители, концерты которых пройдут на различных сценах столицы, сообщает #.

29 января в Бакинском Конгресс Центре состоится выступление популярного стендапера Хасана Джан Кая, который покорил своим неординарным юмором туркоязычных фанатов, проживающих не только в Турции, но и в Европе и в США. Актер комедийного жанра впервые выступит в Баку, и готовит для этого дня особую программу. Билеты на концерт артиста стоят от 30 до 300 манатов.

6 февраля своим необычным голосом бакинцев порадует Джем Адриан. Его концерт также состоится на сцене Бакинского конгресс центра. Турецкий певец и композитор прославился своей способностью петь в диапазоне от баса до сопрано. Объясняется эта его чудесная способность очень просто. Все дело в голосовых связках, которые у певца в три раза длиннее связок обычного человека. Билеты на концерт звезды варьируются от 25 до 270 манатов.

При этом, организаторы концерта предупреждают, что зрители, не имеющие паспорт COVID19 или же сертификат иммунитета, не допускаются а зал, а приобретенные билеты не возвращаются.

Весной в Баку пожалует популярный турецкий пианист и композитор Фазыл Сай. Концерт артиста состоится 14 мая во Дворце Гейдара Алиева. В репертуаре Фазыл Сая важное место занимают произведения Баха и Моцарта, которые в концертной программе сочетаются с его собственными сочинениями. В 2000 году музыкант записал собственное переложение «Весны священной» Игоря Стравинского для двух фортепиано в собственном исполнении обеих партий.

Произведения Фазыла Сая сочетают классику с элементами джаза и турецкой народной музыки. Он выступал со многими звездами мировой музыки. В Баку концерт музыканта состоится впервые. Билеты стоят от 50 до 300 манатов.

21 мая, также во Дворце Гейдара Алиева, состоится концерт Гекана Туркмена. Певец представит бакинцам программу, в которую войдут композиции из нового альбома, а также исполнит cвои самые популярные хиты. Цена на билеты – от 50 до 220 манатов.