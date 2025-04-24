Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан рассказал РИА Новости, что землетрясение, произошедшее в Турции в среду, 23 апреля, является предвестником более масштабного сейсмособытия магнитудой 7 — 7,2, которое вероятно произойдет между 2045 и 2075 годами.

«Землетрясение в среду это предупреждение об ожидаемом в регионе Фракии землетрясении магнитудой 7-7,2, или своего рода тренировка перед ним. Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от 7 до 13 километров, а вот толчки будут мощнее в 22 раза», — поделился ученый.

Он добавил, что тем, кто проживает в домах, построенных после 1999 года, стоит меньше переживать, так как в этом году были приняты более жесткие регламенты строительства домов.