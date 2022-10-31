Продолжается поездка 30 членов «Клуба путешественников Турции» в освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур.

Путешественники сегодня посетили Джабраильский район. Они ознакомились с проведенными на территории района работами по реконструкции, строительством железной дороги Горадиз-Агбенд.

Гостям была представлена информация о значении дорог, которые будут проложены через Зангезур в Нахчыван, а оттуда в Турцию.

Было отмечено, что реализация проекта железной дороги Горадиз-Агбенд будет способствовать развитию всего региона, и после Баку-Тбилиси-Карс она будет железнодорожной сетью, соединяющей Азербайджан с Турцией.