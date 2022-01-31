Распространение медицинских масок с лейблом «Сделано в Турции» среди депутатов вызвало разногласия в парламенте Греции.

Anadolu со ссылкой на греческие СМИ пишет, что на произведенные в Турции защитные средства обратила внимание в ходе своего выступления в парламенте депутат от Коммунистической партии Греции Лиана Канелли.

«Маски, которые вы раздали нам в парламенте, из Турции. Там написано «Сделано в Турции». Это неплохо. Хотя мигранты из Турции и не могут проникнуть в Грецию, но коммерческие интересы проходят», — сказала она.

Комментируя тему СМИ, спикер парламента Греции Константинос Тасулас подтвердил, что маски были изготовлены в Турции. Он пояснил, что тендер на поставку масок выиграла немецкая компания, предложившая самую низкую цену. По его словам, тот факт, что принадлежащая предприятию фабрика-производитель товара находится в Турции, не был замечен. Он добавил, что, если об этом было известно заранее, для приобретения масок могла бы быть выбрана другая компания.