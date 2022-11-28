Всего несколько дней нужно турецкой армии для завершения приготовлений к наземной операции в Сирии. Решение о ее начале могут принять на заседании кабинета министров Турции в ближайшее время, пишет Reuters со ссылкой на турецкий чиновников.

«Турецким вооруженным силам требуется всего несколько дней, чтобы стать почти полностью готовыми. Союзные Турции сирийские повстанцы были готовы к такой операции всего через несколько дней после взрыва бомбы в Стамбуле 13 ноября. Операция начнется в ближайшее время. Это зависит только от президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – ред.), который даст согласие», — сказал один высокопоставленный чиновник.

«Все приготовления завершены. Теперь решение за политиками», — сказал изданию другой неназванный турецкий чиновник.