И снова о наших учебниках, которые, якобы, просвещают азербайджанских детей. Они не перестают удивлять своей оригинальностью, которая доходит до абсурда. О белиберде, которая завладела учебниками для детей, получающих обучение в русскоязычных школах, мы писали ( https://m.zerkalo.az/progress-ili-absurd-lajki-anlajki-i-smajliki-vmesto-otsenok-i-ballov/ ).

Но, как известно, Homo sapiens (человек разумный) не останавливается на достигнутом и совершенствуется. В данном случае, совершенствуется со знаком «-».

Итак, представляем на суд читателя известное произведение азербайджанского прозаика, драматурга и любимца азербайджанских детей Абдуллы Шаига «Tıq-tıq xanım».

В учебнике по русскому языку для 3-го класса в русском варианте «Tıq-tıq xanım» стала «Тук-тук ханум». Пока особых претензий нет, но стихотворная форма явно не для детских ушей.

Так, представляем отрывок перевода сказки Абдуллы Шаига в стихотворной форме:

«Жизнь ужасно коротка, жить сироткой – счастья мало. Я ищу себе дружка».

Согласитесь, что дружок и друг по своему определению имеют разные значения. Тем более, в нынешнее время.

Идем дальше:

«Лис тогда еще нежнее говорит: обшарь кругом не найдешь меня вернее».

Обшарь?! То есть, по мнению составителей этого учебника Бэлы Нуриевой и Нигяр Мустафазаде, это слово вполне приемлемо для восприятия 8-летнего ребенка?

В таком случае, лис вполне мог сказать, что «зуб даю или век воли не видать», но я верен. Однако с одним условием: он разорвет на куски эту самую Тук-тук. И знаете почему? По мнению лиса, «не вылечишь пинками попрыгунью стрекозу». Пинками? Стрекозу? Это выше похвал. Так что, лучше ее разорвать на куски.

Кстати, попрыгунья-стрекоза как бы из другой оперы. Про нее Крылов писал, верно? Плагиат? Несомненно, но следующая строка из бессмертного перевода говорит о том, что авторы учебника не зря едят свой хлеб: «Шла Тук-тук, расправив плечи».

Уважаемые, вы хотя бы понимаете, что у стрекозы не может быть никаких плеч. Максимум, четыре крылышка.

А вся эта ахинея зародилась лишь потому, что некоторые люди не способны понять, что дословный перевод – это не творчество. Иногда это полное фиаско.

Чуть не забыл, в этом стишке непонятно, каким образом оказался…Суслик бей. В оригинале это мышонок, но в русском варианте стал сусликом. Кстати, авторы не учли конъюнктуру. Бей сегодня не в тренде. Лучше, Суслик муаллим…